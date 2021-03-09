Двух собак Джо Байдена вывезли из Белого дома

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Двух немецких овчарок, которые принадлежат президенту США Джо Байдену и первой леди Джилл Байден, вывезли из Белого дома. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил CNN.

Известно, что одна из собак по кличке Мэйджор укусила сотрудника службы безопасности. Происшествие посчитали довольно серьезным и вывезли собак.

На данный момент питомцы президента США находятся в семейном доме Байденов в Делавэре.

Собак перевезли в Белый дом через неделю после инаугурации Байдена.

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