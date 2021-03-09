ХК ЦСКА обыграл «Спартак» и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина

Фото: twitter.com / ХК ЦСКА

ЦСКА обыграл московский «Спартак» со счетом 3:1 в четвертом матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась на «ЦСКА Арене» во вторник, 9 марта.

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев, Брендан Лайпсик и Иван Телегин. «Спартак» ответил голом Мартина Бакоша. Главный тренер «Спартака» Олег Знарок впервые в КХЛ проиграл серию плей-офф в четырех матчах.

ЦСКА вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина. Соперник московской команды определится позднее.

Читайте также: Федерация дзюдо России дисквалифицировала зачинщиков драки на турнире в Каспийске