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ХК ЦСКА обыграл «Спартак» и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина
Фото: twitter.com / ХК ЦСКА

ХК ЦСКА обыграл «Спартак» и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина

Кирилл Николаев

Спорт

ЦСКА обыграл московский «Спартак» со счетом 3:1 в четвертом матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась на «ЦСКА Арене» во вторник, 9 марта.

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев, Брендан Лайпсик и Иван Телегин. «Спартак» ответил голом Мартина Бакоша. Главный тренер «Спартака» Олег Знарок впервые в КХЛ проиграл серию плей-офф в четырех матчах.

ЦСКА вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина. Соперник московской команды определится позднее.

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