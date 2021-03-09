Денис Казионов рассказал, как на автомобиле протаранил стену парковки на юге Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатинский Затон, жилой комплекс Ривер Парк Карта всех событий

Экс-нападающий ряда клубов КХЛ Денис Казионов подтвердил, что на своем Porsche пробил стену парковки на высоте третьего этажа.

— Да, это мой автомобиль. Ехали всей семьей: я, жена и ребенок сзади. Парковался… Здесь открытая парковка со всех сторон, и только с одной стороны есть стена. В общем, она не теплая. Мы подъехали, я начал притормаживать, прежде чем повернуть и заехать на парковочное место, а она вообще никак не тормозит, — рассказал Казионов в интервью Sport24.

Хоккеист отметил, что бетон на полу был припорошен снегом и из-за этого дорожное покрытие оказалось довольно гладким.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы автомобиль протаранил стену и повис над землей. Происшествие случилось в жилом комплексе «Ривер Парк».

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