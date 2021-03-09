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Денис Казионов рассказал, как на автомобиле протаранил стену парковки на юге Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Денис Казионов рассказал, как на автомобиле протаранил стену парковки на юге Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатинский Затон, жилой комплекс Ривер Парк Карта всех событий

Экс-нападающий ряда клубов КХЛ Денис Казионов подтвердил, что на своем Porsche пробил стену парковки на высоте третьего этажа.

— Да, это мой автомобиль. Ехали всей семьей: я, жена и ребенок сзади. Парковался… Здесь открытая парковка со всех сторон, и только с одной стороны есть стена. В общем, она не теплая. Мы подъехали, я начал притормаживать, прежде чем повернуть и заехать на парковочное место, а она вообще никак не тормозит, — рассказал Казионов в интервью Sport24.

Хоккеист отметил, что бетон на полу был припорошен снегом и из-за этого дорожное покрытие оказалось довольно гладким.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы автомобиль протаранил стену и повис над землей. Происшествие случилось в жилом комплексе «Ривер Парк».

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