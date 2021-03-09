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Дорожный патруль вытащил автомобиль, протаранивший стену здания на юге Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Дорожный патруль вытащил автомобиль, протаранивший стену здания на юге Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатинский Затон, жилой комплекс Ривер Парк Карта всех событий

Дорожный патруль ЦОДД вытащил автомобиль, который протаранил стену в жилом комплексе «Ривер Парк» на юге Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Водитель врезался в стену из-за того, что не справился с управлением, уточнили в пресс-службе.

— В ЖК «Ривер Парк» на Коломенской Porsche протаранил стену паркинга. Дорожный патруль ЦОДД вытащил застрявшую в стене машину, — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что проезжую часть Ленинградского проспекта освободили от пожарной техники после возгорания.

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ЦОДДДТПавтомобиль
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