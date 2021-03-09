Дорожный патруль вытащил автомобиль, протаранивший стену здания на юге Москвы
Дорожный патруль ЦОДД вытащил автомобиль, который протаранил стену в жилом комплексе «Ривер Парк» на юге Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Водитель врезался в стену из-за того, что не справился с управлением, уточнили в пресс-службе.
— В ЖК «Ривер Парк» на Коломенской Porsche протаранил стену паркинга. Дорожный патруль ЦОДД вытащил застрявшую в стене машину, — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что проезжую часть Ленинградского проспекта освободили от пожарной техники после возгорания.
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