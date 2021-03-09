Дорожный патруль вытащил автомобиль, протаранивший стену здания на юге Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатинский Затон, жилой комплекс Ривер Парк Карта всех событий

Дорожный патруль ЦОДД вытащил автомобиль, который протаранил стену в жилом комплексе «Ривер Парк» на юге Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Водитель врезался в стену из-за того, что не справился с управлением, уточнили в пресс-службе.

— В ЖК «Ривер Парк» на Коломенской Porsche протаранил стену паркинга. Дорожный патруль ЦОДД вытащил застрявшую в стене машину, — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что проезжую часть Ленинградского проспекта освободили от пожарной техники после возгорания.

Читайте также: Директору московской фирмы дали 2,5 года колонии за мошенничество