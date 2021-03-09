Проезжую часть Ленинградского проспекта освободили после тушения пожара

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Россия, Москва, Ленинградский проспект, 77А Карта всех событий

Проезжую часть Ленинградского проспекта освободили от пожарной техники после возгорания. Об этом рассказали в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел во вторник, 9 марта, возле дома 77а на Ленинградском проспекте. На стройплощадке загорелись бытовки, которые оперативно потушили пожарные.

Из-за возгорания движение на участке было ограничено. В настоящее время пожарная техника уехала с места происшествия, освободив проезжую часть, уточнили в Дептрансе.

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