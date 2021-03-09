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Проезжую часть Ленинградского проспекта освободили после тушения пожара
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Проезжую часть Ленинградского проспекта освободили после тушения пожара

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 77А Карта всех событий

Проезжую часть Ленинградского проспекта освободили от пожарной техники после возгорания. Об этом рассказали в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел во вторник, 9 марта, возле дома 77а на Ленинградском проспекте. На стройплощадке загорелись бытовки, которые оперативно потушили пожарные.

Из-за возгорания движение на участке было ограничено. В настоящее время пожарная техника уехала с места происшествия, освободив проезжую часть, уточнили в Дептрансе.

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