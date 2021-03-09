Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение на севере Москвы ограничили из-за пожара в заброшенном кинотеатре
Фото: «Вечерняя Москва»

Движение на севере Москвы ограничили из-за пожара в заброшенном кинотеатре

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Новопесчаная улица, 12 Карта всех событий

Движение на севере Москвы ограничили из-за пожара в здании бывшего кинотеатра «Ленинград». Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел во вторник, 9 марта, по адресу Новопесчаная улица, дом 12. В здании заброшенного кинотеатра загорелись демонтированные кресла на третьем этаже. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Из-за пожара движение по Новопесчаной улице ограничили до одного ряда. На месте происшествия работают оперативные службы, уточнили в ведомстве.

Читайте также: Две легковушки и грузовик столкнулись на МКАД

автомобилистамдвижениепожар
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто угрожает Гарри и Меган

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый «Таинственный остров» в столице

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

И пусть весь мир пожалеет русскую женщину

Сергей Лесков
Сергей Лесков

В интернете становится небезопасно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сеть стала угрозой человечеству

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читающий человек — интересная личность

Все мнения
О проекте