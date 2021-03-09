Движение на севере Москвы ограничили из-за пожара в заброшенном кинотеатре

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Россия, Москва, Новопесчаная улица, 12 Карта всех событий

Движение на севере Москвы ограничили из-за пожара в здании бывшего кинотеатра «Ленинград». Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел во вторник, 9 марта, по адресу Новопесчаная улица, дом 12. В здании заброшенного кинотеатра загорелись демонтированные кресла на третьем этаже. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Из-за пожара движение по Новопесчаной улице ограничили до одного ряда. На месте происшествия работают оперативные службы, уточнили в ведомстве.

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