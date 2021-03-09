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Пожар вспыхнул в подмосковной деревне Тураково
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожар вспыхнул в подмосковной деревне Тураково

Татьяна Плотникова

Происшествия

Пожар начался в одном из строений в деревне Тураково в Сергиево-Посадском районе Московской области. Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет пресс-служба ведомства, пожар произошел по адресу дом 112А, деревня Тураково. Горит пристройка, в которой находятся топливные брикеты из опилок. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

Угрозы распространения огня на соседние строения нет. Дальнейшая информация уточняется.

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МЧСМосковская областьпожар
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