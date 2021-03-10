Движение на двух улицах в ЮВАО ограничили из-за аварии

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Рязанский проспект, 67/2с1 Карта всех событий

Движение автотранспорта ограничено на Рязанском проспекте и улице Паперника в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом в среду, 10 марта, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Как уточняет ведомство, в районе дома 67/2, строение 1 по Рязанскому проспекту столкнулись два автомобиля. При этом никто не пострадал.

Из-за аварии движение по улице Паперника в сторону Вешняковского путепровода ограничено до одного ряда. Также ограничена первая полоса на Рязанском проспекте в направлении центра, сообщается в официальном Telegram-канале дептранса.

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