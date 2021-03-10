Движение на Новопесчаной улице в Москве восстановлено после пожара

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новопесчаная улица, 12 Карта всех событий

Движение автотранспорта на Новопесчаной улице на севере Москвы восстановлено. Об этом в среду, 10 марта, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее сообщалось, что вечером 9 марта в здании бывшего кинотеатра «Ленинград» по адресу Новопесчаная улица, дом 12 загорелись демонтированные кресла на третьем этаже. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Из-за пожара движение по Новопесчаной улице было ограничено до одного ряда.

В настоящее время движение восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

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