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Названы самые востребованные столичные товары повседневного спроса за рубежом
/ Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Названы самые востребованные столичные товары повседневного спроса за рубежом

Юлия Ямпольская

Город

Средства для волос, косметика и бытовая химия оказались самыми популярными за рубежом товарами потребления среди произведенных в столице. Такие данные приводит Московский экспортный центр (МЭЦ). Так, объем экспорта средств для волос составил 139 миллионов долларов, средств для макияжа и ухода за кожей — 104 миллиона долларов, моющих и чистящих средств— 89 миллионов долларов.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, объем экспорта товаров широкого потребления из Москвы в минувшем году составил 967 миллионов долларов.

— Лидерами среди импортеров в этом сегменте стали Казахстан, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Китай. Совокупно они приобрели продукции на 637 миллионов долларов США. В основном эти страны закупали моющие и чистящие средства, средства для волос, макияжа и ухода за кожей, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, значительный рост импорта столичных товаров повседневного спроса показала Ангола (на 295 процентов), Корея (на 176 процентов), Словакия (на 122 процента) и Австралия (на 106 процентов).

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, средства для волос составляют свыше 40 процентов всего совокупного экспорта косметической продукции, главные импортеры которого — Белоруссия и Казахстан.

— При этом, по оценкам экспертов, самыми привлекательными рынками для сбыта этой категории косметической продукции являются страны ближнего зарубежья и Европы, где российские производители в целом и московские в частности уже одни из ключевых поставщиков, — уточнил руководитель ведомства.

Продажи некоторых категорий товаров в 2020 году выросли в несколько раз. Например, музыкальных инструментов — в четыре раза, картин и рисунков — в три раза, курительных трубок и мундштуков — в три раза, диванов-кроватей и кресел-кроватей — в 2,6 раза.

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