От Камчатки до Чукотки: сервис Russpass предложил идеи для путешествий по Дальнему Востоку

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Цифровой туристический сервис Russpass предложил идеи для путешествий по российскому Дальнему Востоку. Среди направлений — Камчатский край, Сахалинская область и Чукотский автономный округ.

Отмечается, что сервис составил свыше 40 идей. Пользователям предлагается путешествие по вулканам Камчатки, природному заповеднику «Остров Врангеля», зоопарку с ушастыми тюленями — сивучами. На сервисе Russpass можно самостоятельно составить индивидуальный маршрут или выбрать готовый тур.

На Камчатке предлагается несколько направлений для отдыха. Так, можно побывать на термальных источниках полуострова и на Долине гейзеров, а также раньше всех в стране встретить рассвет или увидеть самый высокий действующий вулкан Евразии — Ключевскую сопку.

На Чуткотке предлагается посетить остров Итыгран. Там находится Китовая аллея — вкопанные в грунт два ряда костей гренландских китов. Эксперты полагают, что раньше здесь проводили ритуальные обряды местными племенами.

Еще одно интересное место — Государственный природный заповедник «Остров Врангеля». Там обитают стада оленей, белые медведи, а в море плавают киты.

Также сервис предоставляет информацию об озере Эльгыгытгын, бухте Провидения и других достопримечательностях, которые имеются в автономном округе.

На Сахалине Russpass предлагает свыше 20 разных вариантов для путешествий. Например, любой желающий может посетить остров Итуруп и Шикотан, вулканы и водопады. Об особенностях региона с его переплетениями русских и азиатских традиций расскажет местный краеведческий музей. Его здание выполнено в японском архитектурном стиле тэйкан-дзукури.

Помимо этого, сервис предлагает посетить сивучей в природном зоопарке, находящийся рядом с городом Невельском.

Каждое туристическое направление можно посмотреть на интерактивной карте Russpass, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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