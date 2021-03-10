Мосгосэкспертиза представила новое мобильное приложение

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Московская государственная экспертиза запустила новое мобильное приложение «МГЭ онлайн», которое стало первым подобным продуктом в рамках электронных сервисов ведомства.

— Мы вводим в промышленную эксплуатацию совершенно новый программный продукт: это первое экспертное мобильное приложение в Москве, которое к тому же станет важным дополнением к уже существующей экосистеме цифровых сервисов нашей организации, — подчеркнула руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Пользователи электронного сервиса смогут следить за статусами рассмотрения своих проектов и уточнять плановые даты оказания услуг, а также скачивать замечания и заключения. Важная информация будет доступна в любое время с помощью настраиваемых push-уведомлений.

По словам главы Мосгосэкспертизы, в перспективе планируется расширить возможности приложения, исходя из пожеланий пользователей. Она отметила, что специалисты начали работу над электронным сервисом еще в 2020 году.

— И мы рады сделать своеобразный цифровой подарок всем своим партнерам и заявителям. Приложение действительно способно упростить взаимодействие с нами и сделать его быстрее и удобнее для всех, — заключила Анна Яковлева.

Подробную информацию и инструкцию по установке приложения можно найти на сайте ведомства. Кроме этого, партнеры Мосгосэкспертизы смогут воспользоваться электронным порталом на сайте mos.ru, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.

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