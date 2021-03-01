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Новые разделы появились на портале «Московский инвестор»
Фото: freepik.com

Новые разделы появились на портале «Московский инвестор»

Анастасия Волоснова

Город

Благодаря новому обновлению сервиса «Московский инвестор» столичные инвесторы смогут сообщать о проблемах, предлагать идеи и подключаться к инженерным сетям.

Для сторонних вопросов разработчики создали раздел «Иное». Обновление доступно в мобильной и расширенной версии портала.

— Отправить сообщение через сервис «Московский инвестор» может любой зарегистрированный пользователь инвестпортала. Для этого нужно заполнить специальную форму, изложить суть вопроса или проблемы, возникшей в ходе ведения инвестиционной деятельности, и при необходимости приложить дополнительные материалы, — пояснил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Портал был запущен в ноябре 2020 года. Желающие воспользоваться услугами данного сервиса должны зарегистрироваться на сайте и создать личный кабинет.

— Город продолжает развивать сервис, чтобы предприниматели могли решать еще больше вопросов онлайн, без личного визита в ведомство и сбора документов в бумажном виде. В конечном итоге это положительно сказывается на инвестиционной привлекательности Москвы и развитии экономики города, — отметил руководитель направления по цифровизации комплексов экономики и городского хозяйства Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

С начала работы сервиса столичные инвесторы направили через портал более 60 процентов запросов, которые были связаны с имущественными торгами. В новой категории «Поддержка МСП» пользователи могут узнать о наличии помещений для аренды в технопарках, о включении выставок в официальные списки, а также о поддержке властями бизнеса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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