Минувшая ночь в Москве стала самой холодной со времени окончания Второй мировой войны

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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала этой весны. Об этом в среду, 10 марта, сообщили синоптики центра «Фобос».

Уточняется, что столбик термометра опустился до 20,7 градуса мороза. Специалисты отметили, что в 2020 году температура была на 25 градусов выше и составляла 4 градуса выше нуля.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что это самая холодная ночь для 10 марта с момента окончания Второй мировой войны, передает РИА Новости.

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