Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной со времени окончания Второй мировой войны
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной со времени окончания Второй мировой войны

Юлия Ямпольская

Город

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала этой весны. Об этом в среду, 10 марта, сообщили синоптики центра «Фобос».

Уточняется, что столбик термометра опустился до 20,7 градуса мороза. Специалисты отметили, что в 2020 году температура была на 25 градусов выше и составляла 4 градуса выше нуля.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что это самая холодная ночь для 10 марта с момента окончания Второй мировой войны, передает РИА Новости.

Читайте также: Морозная погода и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве 10 марта

погода в Москвехолодночь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто угрожает Гарри и Меган

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый «Таинственный остров» в столице

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

И пусть весь мир пожалеет русскую женщину

Сергей Лесков
Сергей Лесков

В интернете становится небезопасно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сеть стала угрозой человечеству

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читающий человек — интересная личность

Все мнения
О проекте