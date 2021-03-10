Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 марта

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В среду, 10 марта, погоду в столичном регионе будет определять антициклон. Он принес морозную погоду с переменной облачностью и без существенных осадков.

Температура воздуха в Москве составит 12-14 градусов ниже нуля, в Подмосковье возможно до 17 градусов мороза.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление продолжит интенсивно расти и превысит норму на 10-12 миллиметров ртутного столба.

Подобный тип погоды грозит ухудшением самочувствия людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, вегетативными нарушениями, болезнями бронхо-легочной системы, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее синоптик рассказал, когда закончатся экстремальные морозы в Москве.

Читайте также: Климатологи предупредили об опасности удлинения лета до шести месяцев в году