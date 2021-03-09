Синоптик рассказал, когда закончатся экстремальные морозы в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В ближайшие три дня в Москве ожидается экстремально холодная погода. Уже в ночь на среду, 10 марта, температура воздуха опустится до минус 21–23 градусов в самой столице и минус 25 градусов в Московской области. Причем в низинах возможно снижение столбика термометра до минус 30 градусов. Об этом «ВМ» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Связано это с тем, что погодой ближайшие три дня будет управлять очень холодный антициклон. По восточной периферии антициклона воздух будет поступать из приполярных районов. Поэтому произойдет адвекция (перемещение воздуха в горизонтальном направлении и вместе с ним его свойств: температуры, влажности и т. д. — прим. «ВМ») холодного воздуха. Плюс к этому ночью при малооблачном небе — а при антициклоне облаков почти не будет — произойдет еще выхолаживание подстилающей поверхности и вымораживание приземного слоя воздуха. Все это приведет к тому, что установится именно такая температура: ниже нормы на 11–13 градусов. За рекордами не гонимся, но все равно будет очень холодно, — рассказал метеоролог.

Дневные температуры, по словам синоптика, в Москве прогнозируются не выше минус 11–13 градусов, в области — не выше минус 16 градусов. Однако восприниматься холод будет не так уж и плохо. Этому поспособствуют антициклон, малооблачное небо и солнце, в лучах которого уже можно ощутить тепло. Кроме того, почти не ожидается ветра. Поэтому назвать эту погоду некомфортной, скорее всего, будет нельзя.

В четверг, 11 марта, существенных изменений, скорее всего, не произойдет. А вот в пятницу «потеплеет» до 15–20 градусов мороза ночью и до 5–7 градусов ниже нуля днем. Правда, повышения температуры москвичи не заметят, поскольку во второй половине дня 12 марта задует сильный порывистый ветер до 15 метров в секунду и заметно увеличится облачность, считает специалист.

Далее, 13 марта, говорит Вильфанд, в Москве существенно поменяется циркуляционный режим.

— С запада к западным границам России подойдет циклоническое образование, и центр европейской части нашей страны — Москва и Московская область, в частности — окажутся под влиянием юго-западных ветров этого циклона, его восточной периферии. Будет сходимость потоков с южной составляющей, и температура повысится: ночью уже будет минус 7–12 градусов, а дневные температуры будут стремиться к нулевой отметке. Они составят от нуля до минус пяти градусов. Также 13 марта ожидается снег. А вот с 14 марта, когда циклон еще приблизится к Москве, уже и ночные температуры будут небольшими отрицательными — около минус 5 градусов, а дневные — положительными, — пояснил эксперт.

Следующие несколько дней, отметил Вильфанд, также, по предварительным прогнозам синоптиков, будут теплыми. Потому что сходимость воздушных потоков с юго-запада и юго-востока приведет к тому, что температура воздуха будет в районе нулевой отметки. В последующие несколько дней температурный фон может быть выше нормы на 2–3 градуса.

Однако в целом во второй половине марта, в конце второй декады, синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Возможны как понижения температуры до минус 5–10 градусов, так и повышения до плюс 8 градусов.

Март, подчеркивает Вильфанд, считается очень изменчивым месяцем в плане погоды. Но для Москвы он зимний. Весна де-факто первого числа не начинается. Именно в конце февраля и начале марта в последние несколько десятков лет в столице наблюдались самые высокие сугробы, констатировал собеседник «ВМ».

По сути, в этом году прежняя тенденция подтвердилась, добавил он. В первые дни месяца наблюдалась оттепель. Причем второго числа на опорной метеостанции в городе температура поднималась до 8 градусов тепла, что на 9–10 градусов выше нормы. А затем постепенно поползла вниз и уже 8 марта была на 3 градуса ниже нормы.

Тем не менее в скором времени весна начнет брать свое, и в начале апреля Москва, скорее всего, избавится от снежного покрова. А платья вместо пуховиков можно будет надеть во второй половине следующего месяца, резюмировал Вильфанд.

Читайте также: Ледяные иглы могут появиться в небе над столицей в ночь на 11 марта