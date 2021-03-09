Климатологи предупредили об опасности удлинения лета до шести месяцев в году

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Глобальное потепление на нашей планете может привести к изменению продолжительности времен года в Северном полушарии. К такому выводу пришли исследователи из Китая.

Ученые выяснили, что в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень стали короче, их длительность уменьшилась со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.

При сохранении существующих темпов глобального потепления через 80 лет продолжительность лета может увеличиться до полугода, тогда как зима будет длиться лишь два месяца, предупреждают авторы исследования.

При этом ученые подчеркивают, что смещение границ времен года оказывает существенное влияние на окружающую среду: птицы изменят маршруты и сроки миграции, растения станут цвести в другое время. Это грозит проблемами с поиском пищи для животных и, как следствие, серьезными нарушениями в природных сообществах.

Исследователи предупреждают, что это несет ощутимые риски и для здоровья людей. Например, удлинение периодов цветения растений приведет к тому, что люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию. Насекомые — переносчики болезней могут расширить свой ареал обитания на север.

Кроме того, сезонные сдвиги могут привести к более разрушительным погодным явлениям, говорится в исследовании, опубликованном на портале Phys.org.

Ранее ученые предупредили о влиянии глобального потепления на тропический климат.

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