СМИ: Министра здравоохранения Республики Алтай задержали за взятку

Фото: nekrasovka.mos.ru

Министра здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко задержали за взятку. Об этом в среду, 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что на данный момент подозреваемый находится в следственном управлении СКР по Алтайскому краю. По предварительной информации, ему предъявят обвинение во взяточничестве при закупке медицинских изделий.

Помимо этого, вместе с главой Минздрава задержали его помощника Рустама Туюнчекова.

Читайте также: В Генпрокуратуре рассказали о тех, кто чаще всего попадается на мелких взятках