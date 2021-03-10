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СМИ: Министра здравоохранения Республики Алтай задержали за взятку
Фото: nekrasovka.mos.ru

СМИ: Министра здравоохранения Республики Алтай задержали за взятку

Юлия Ямпольская

Происшествия

Министра здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко задержали за взятку. Об этом в среду, 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что на данный момент подозреваемый находится в следственном управлении СКР по Алтайскому краю. По предварительной информации, ему предъявят обвинение во взяточничестве при закупке медицинских изделий.

Помимо этого, вместе с главой Минздрава задержали его помощника Рустама Туюнчекова.

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взяткаМинздравРеспублика Алтай
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