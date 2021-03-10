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Водитель такси отобрал у пассажира телефон и вытолкнул его из машины в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Водитель такси отобрал у пассажира телефон и вытолкнул его из машины в Москве

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Большая Декабрьская улица, 1 Карта всех событий

Водитель такси во время конфликта отобрал у пассажира телефон, затем вытолкнул его из автомобиля. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Отмечается, что конфликт произошел утром 9 марта. Мужчина вызвал такси от дома № 2/14 с улицы Покровский бульвар до улицы Большой Декабрьской, 1. Во время поездки между водителем и пассажиром возникли разногласия. В результате таксист отобрал у мужчины мобильный телефон и вытолкнул его из автомобиля. После этого он скрылся в неизвестном направлении. Точного адреса происшествия мужчина не запомнил.

Как сообщили в ведомстве, 24-летний пострадавший сам работает водителем такси. По факту случившегося проводится проверка.

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