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Ученые обнаружили в солнцезащитных кремах опасное вещество, вызывающее рак
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Ученые обнаружили в солнцезащитных кремах опасное вещество, вызывающее рак

Анастасия Чанцева

Здоровье

Французские ученые из Университета Сорбонны пришли к выводу, что солнцезащитные кремы популярных брендов постепенно накапливают вещество бензофенон, которое может вызывать клеточные мутации, рак и расстройства эндокринной системы.

Для исследования были взяты 17 солнцезащитных кремов от девяти французских производителей, в том числе Nivea, Garnier, LaRoche-Posay, и восьми американских фирм, включая Coppertone, Banana Leaf и Neutrogena. Все крема, кроме Nivea, содержали октокрилен, который поглощает ультрафиолетовое излучение.

У всех 16 кремов с содержанием октокрилена был обнаружен бензофенон в высокой концентрации. Ученые пояснили, что 70 процентов бензофенона, который содержится в кремах, может всасываться через кожу, говорится в статье, опубликованной в журнале Chemical Research in Toxicology.

Исследователи утверждают, что оборот средств с октокриленом нужно запретить, пока не будет доказана их безопасность.

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