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Автомобиль сбил пешехода на юго-востоке Москвы
Фото: Moscow-Live

Автомобиль сбил пешехода на юго-востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Верхние Поля, 45к1 Карта всех событий

Автомобиль наехал на пешехода на юго-востоке Москвы. Об этом в среду, 10 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Верхние Поля в районе дома № 45, корпуса 1 на нерегулируемом пешеходном переходе.

Автомобилистов предупредили, что на данный момент занята вторая полоса движения по направлению к улице Марьинский парк.

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