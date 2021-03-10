Сведения по 100 домам по реновации в Москве внесли в реестр недвижимости

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Булатниковский проезд, 16Б Карта всех событий

В рамках реализации программы реновации жилья на кадастровый учет поставили многоквартирный дом, который располагается в столичном районе Бирюлево-Западное. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Управлении Росреестра по Москве.

Уточняется, что объект находится по адресу Булатниковский проезд, дом 16Б. Кроме того, в нем зарегистрировали право собственности на первую квартиру. Туда переедуит жить порядка 50 семей.

По словам главы ведомства Игоря Майданова, этот дом открывает первую сотню жилых объектов, информацию о которых уже внесли в реестр недвижимости по программе реновации.

— Их общая площадь составляет практически 2,1 миллиона квадратных метров, рассчитанных для порядка 24 тысячи семей, — подчеркнул Майданов.

Наибольшее число поставленных на кадастровый учет домов по-прежнему находится на северо-востоке столицы – их 24. В тройку лидеров также входят ЗАО (17) и САО (14). Далее следуют ЮВАО и ЮЗАО.

Читайте также: BIM-технологии планируют использовать в Москве при строительстве социальных объектов