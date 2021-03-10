Объекты социального значения построят по реновации в районе Проспект Вернадского

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Западный административный округ, район Проспект Вернадского Карта всех событий

Проект планировки территории разработали для кварталов 32, 33, 34 и 35 района Проспект Вернадского. Об этом в среду, 10 марта, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, строительство в рамках программы реновации обеспечит местных жителей новыми объектами образования и здравоохранения.

— На западе Москвы в районе Проспект Вернадского по программе реновации построят три сада с бассейнами на 950 детей, образовательный комплекс на 500 мест и музыкальную школу. Из объектов здравоохранения намечено строительство лечебного корпуса городской клинической больницы № 31 и здания медицинского учреждения, — подчеркнул Сергей Левкин.

Он отметил, что в рамках проектируемой территории внимание уделено развитию зеленых зон и благоустройству. Глава департамента добавил, что на границах территории будет создан природный комплекс № 207 — бульвар на улице Коштоянца общей площадью более одного гектара. А на Проспекте Вернадского разобьют сквер на 0,21 гектара. Также прилегающую территорию социальных объектов благоустроят.

В целом в районе Проспект Вернадского в рамках реновации жилищного фонда пройдет расселение и снос 59 жилых домов общей площадью более 230 тысяч квадратных метров, где проживают 14,5 тысячи человек.

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