Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась на 96-м году жизни

Фото: ИТАР-ТАСС / Григорий Сысоев

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в столичной больнице. Об этом в среду, 10 марта, сообщила бывший администратор актрисы Галина Горбенко.

Уточняется, что артистке было 95 лет.

— Людмила Алексеевна скончалась, — цитирует Горбенко РИА Новости.

Напомним, Лядову госпитализировали в Клиническую больницу № 52 в Москве с коронавирусной инфекцией. Ее направили в терапевтическое отделение.

Артистка родилась 29 марта 1925 года, ее родным городом стал Свердловск. Отец артистки был солистом Свердловского оперного театра, а мать дирижировала самодеятельными коллективами. Будущая народная артистка РСФСР пошла по стопам родителей, в 1948 году окончила Свердловскую консерваторию и начала музыкальную карьеру.

Песни Лядовой звучали в исполнении Иосифа Кобзона, Гелены Великановой, Юрия Богатикова и других музыкантов. Сама Лядова пела на сцене вместе с певицей Ниной Пантелеевой. Кроме того, артистка работала художником-постановщиком в «Союзмультфильме».