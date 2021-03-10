Центр госуслуг столичного района Крюково открылся по новому адресу

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, Привокзальная площадь, 1 Карта всех событий

Центр «Мои документы» столичного района Крюково в Зеленограде переехал. Теперь учреждение находится по адресу Привокзальная площадь, дом 1, в здании торгового центра «Зеленоградский».

Отмечается, что теперь площадь центра составляет 1336 квадратных метров. Для посетителей открыли 50 окон приема, в четырех из них работают специалисты отдела миграции МВД РФ.

Пространство оборудовали для маломобильного населения. Так, горожане могут воспользоваться лифтом, а внутри центр обустроили удобной навигацией с тактильными индикаторами и шрифтом Брайля. Кроме того, в центре есть специальный туалет и кнопки вызова помощи.

Также в офисе жители могут не только оформить необходимые документы, но и воспользоваться различными сервисами, например, сделать фото, распечатать или снять копию, оплатить госпошлины или иные платежи.

Помимо этого, в рамках проекта «Здоровая Москва» в новом офисе появился диагностический комплекс. Жители столицы смогут сделать бесплатный экспресс-анализ ключевых показателей организма, таких как давление и пульс, вес, состав тела, норма калорий, водный баланс, насыщенность крови кислородом и содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе. По результатам обследования будут сформированы индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни, передает официальный сайт мэра Москвы.

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