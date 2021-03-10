Два участка земли под индивидуальное строительство в Косино-Ухтомском выставили на торги

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Лыткаринская улица, вл14Ас1 Карта всех событий

Два участка земли под индивидуальное жилищное строительство в Косино-Ухтомском районе выставлены на продажу через открытые торги. Площадь объектов составит 0,11 и 0,13 гектара.

Отмечается, что организатором торгов выступит столичный департамент по конкурентной политике. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в 2020 году под цели индивидуальной жилищной застройки было продано 10 объектов общей площадью 1,75 гектара. Все участки располагались на территории Восточного административного округа. Он уточнил, что превышение стартовой цены составляет около 15 процентов при средней стартовой цене примерно 500 тысяч рублей за 0,01 гектара. Это позволяет жителям столицы приобрести землю под строительство дома по выгодной стоимости.

— Аренда и приобретение земельных участков у города под индивидуальное жилищное строительство пользуются популярностью у граждан. По итогам 2020 года город реализовал на торгах по продаже и аренде 83 таких участка общей площадью 11,4 гектара, — подчеркнул Владимир Ефимов.

Участок площадью 0,11 гектара находится по адресу: улица Лыткаринская, владение 14, земельный участок 1. Он расположен в пешей доступности от станции «Улица Дмитриевского». На данном участке может разместиться жилой дом площадью 543,5 квадратного метра.

Участок площадью 0,13 гектара находится по адресу: улица Златоустовская, владение 23. На нем возможно возвести дом площадью 636 квадратных метров. Объект расположен вблизи станции метро «Лермонтовский проспект».

Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что эти земельные участки свободны от застройки. Они впервые представлены на торгах.

Заявки на аукционы по объектам принимаются до 29 марта. Сами торги пройдут 1 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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