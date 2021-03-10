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Малышева объяснила, почему ее сыновья живут в США
Фото: Youtube / Группа «Красная площадь»

Малышева объяснила, почему ее сыновья живут в США

Юлия Ямпольская

Звезды

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, почему ее сыновья решили жить в США. Об этом она рассказала в интервью для Teleprogramma.pro.

По словам медика, ее старший наследник получает специальное дополнительное врачебное образование и работает в американском госпитале. Младший сын занят интернет-бизнесом и руководит компанией, в которой работают россияне.

— Это другое поколение людей, которые не рассматривают землю разделенной на страны. Они в прямом смысле люди мира, — подчеркнула Малышева.

Кроме того, она отметила, что сама остается «русской с головы до ног».

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Елена МалышеваСШАдети
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