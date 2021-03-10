Бородинский мост в столице будет оборудован системами транспортной безопасности

Установка исторических фонарей на Бородинском мосту / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Бородинский мост Карта всех событий

Проект оборудования инженерно-техническими средствами для обеспечения транспортной безопасности Бородинского моста утвердили в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы в среду, 10 марта.

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Оборудование инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности пяти объектов транспортной инфраструктуры ГБУ «Гормост» (мосты), — говорится в сообщении.

Бородинский мост расположен в районе Хамовники и Дорогомилово. Отмечается, что для обеспечения безопасности будут установлены средства видеонаблюдения и видеозаписи, а также охранно-пожарная сигнализация и другие приспособления.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов пояснил, что для проведения работ необходимо выполнить некоторые подготовительные мер. Например, строительная площадка будет обеспечена противопожарным инвентарем. Далее мост оборудуют средствами транспортной безопасности, включающее монтаж кабельных линий.

Валерий Леонов отметил, что все работы планируется выполнить вручную, с применением средств малой механизации. Специалистам предоставят автогидроподъемники и вышки-туры.

— В состав основного оборудования систем и средств видеонаблюдения и видеозаписи войдут IP-камеры высокого разрешения, которые расположатся на въезде и на протяжении всего моста. Дополнительно предусмотрены ИК-прожекторы подсветки для камер и серверы хранения данных, — добавил председатель Москомэкспертизы.

Предполагается, что работы будут осуществляться с частичным перекрытием движения по крайней правой полосе проезжей части. Продолжительность строительства составит около месяца, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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