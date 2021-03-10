Столичные власти выдали разрешение на строительство пяти домов по реновации

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Россия, Москва, Бескудниковский бульвар, 52 Карта всех событий

В 2021 году в столице выдали пять разрешений на строительство домов по программе реновации. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

По словам главы ведомства Олега Антосенко, по две новостройки построят по адресу Бескудниковский бульвар, дом 52, и проезд Черепановых, дом 56а, а также улицы Утренней, дом 20, строение 2, и Новогиреевской, дом 24а/1, 24а/2.

Отмечается, что общая площадь объектов составит около 150 тысяч квадратных метров. В домах расположат 1385 квартир с отделкой. Кроме того, прилегающие территории благоустроят и озеленят, обустроят детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха, передает Интерфакс.

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