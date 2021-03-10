Жители подмосковной деревни спасли лиса Элвина от смерти

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Жители деревни Кулаково под подмосковным Чеховом спасли лиса Элвина, которого сбили на проезжей части около месяца назад. В феврале рыжий зверь оказался на грани жизни и смерти, однако неравнодушная жительница Чехова Ольга Баталова решила во что бы то ни стало помочь животному. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня».

Тогда женщина договорилась с частной ветеринарной клиникой о лечении, а также привлекла к сбору средств односельчан и волонтеров. Кличку лису дали местные жители. За прошедший месяц Элвину провели первую операцию по восстановлению лапы и вакцинацию от бешенства. Зверь окреп, начал доверять людям и даже играть.

— Он ведет себя практически как обычный пес. Даже поддается дрессировке, у него есть любимые игрушки, — рассказала Ольга Баталова.

При этом она уточнила, что осталась одна проблема — после открытого перелома у Элвина не срастаются кости. Теперь опекунам лиса нужно выбрать один из двух вариантов: либо дать согласие на ампутацию лапы, либо сделать ему еще одну операцию, во время которой животному установят штифт, сделанный на заказ. Дело в том, что стандартные штифты для собак или кошек зверю не подходят.

— Конечно, проще всего выбрать ампутацию. Однако мы хотим побороться за возможность Элвина вести полноценную жизнь, — добавила Ольга Баталова.

Первый этап лечения лиса оплатили жители деревни Кулаково совместно с родственниками и знакомыми семьи Баталовых. Однако до полноценного восстановления Элвину еще предстоит пройти долгий путь: до вживления штифта нужно провести КТ, благодаря которой ветеринары получат более полное представление о состоянии костей. Помимо этого, необходимо обследовать состояние сердца животного, чтобы понять, сможет ли он выдержать подобную операцию.

Активистка Ольга Баталова объяснила, что верит в то, что Элвину сохранят лапу, а после получится найти ему добрых хозяев с собственным домом и участком, чтобы лис мог жить в подходящих для него условиях.

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