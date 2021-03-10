Дело завели на москвича, который пытался продать пиратский софт на 2 миллиона рублей

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Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины по статье «Нарушение авторских и смежных прав». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в январе 2021 года 25-летний мужчина договорился с покупателем о встрече в ресторане на Кутузовском проспекте. Он рассчитывал продать носители с установленными на них программами одной из правовых систем. Эти программы являлись подделками.

Общая сумма ущерба, причиненная правообладателю, составила более 1,8 миллиона рублей.

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