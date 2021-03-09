Незаконно использовавшему товарный знак мужчине предъявлено обвинение в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Незаконно использовавшему товарный знак мужчине в столице предъявлено обвинение по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным правоохранителей, 56-летний приезжий организовал незаконное производство контрафактного алкоголя. На бутылках он размещал товарные знаки всемирно известных производителей. После этого он перевез партию контрафакта из Рязанской области в Москву, чтобы продать. Сумма причиненного ущерба правообладателям превысила один миллион рублей.

Обвиняемый находился в федеральном розыске, но был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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