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Около семи миллионов «квадратов» жилья планируется ввести в Москве к 2030 году
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Около семи миллионов «квадратов» жилья планируется ввести в Москве к 2030 году

Юлия Ямпольская

Город

Столица постепенно наращивает объемы жилищного строительства. К 2030 году планируется введение не менее семи миллионов «квадратов» жилья. Об этом в среду, 10 марта, сообщил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, Москва активно принимает участие в реализации проекта «Жилье и городская среда». В отличие от других субъектов России здесь нет аварийного жилья. Так, по поручению мэра столицы Сергея Собянина в городе сформировали 16 государственных программ, две из которых посвятили именно этой теме.

Кроме того, руководитель ведомства уточнил, что начиная с 2019 года в течение 10 лет в Москве намерены построить свыше 62 миллионов квадратных метров жилья.

— Мы стартовали с цифры в 3,5 миллиона квадратных метров. В 2021 году мы планируем ввести 4 миллиона квадратных метров, к 2025 году мы должны выйти на показатель 5,2. Уже в 2030 году этот объем должен составить 7 миллионов квадратных метров, — отметил Сергей Левкин.

Он также добавил, что за два предыдущих года в столице план по вводу жилья был перевыполнен.

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жильеМоскванедвижимость
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