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Налог на блогеров предложили ввести в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Налог на блогеров предложили ввести в России

Юлия Ямпольская

Общество

Минцифры предложило ввести обязательный налог на российских блогеров, которые имеют доход от рекламы на платформе YouTube. Об этом в среду, 10 марта, сообщили «Ведомости».

Уточняется, что нововведение коснется иностранных юридических лиц, таких как Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter и других. Кроме того, в ведомстве считают, что данная мера приведет к росту поступлений в бюджет.

По сведениям издания, проект федерального закона подготовят к середине года. Исполнителями назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС. По данным исследовательской компании BloggerBase, за минувший год российские видеоблогеры заработали порядка 18 миллиардов рублей.

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