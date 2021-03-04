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Новый «налог на Google» предложили ввести в России
Фото: pixabay.cоm

Новый «налог на Google» предложили ввести в России

Юлия Курганова

Общество

На прошлой неделе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание с представителями IT-индустрии, где в том числе обсуждалось предложение ввести «налог на Google».

Один из участников совещания отметил, что под этим «цифровым налогом» предполагается взимать дополнительную плату с компании, пользующейся данными российских граждан. Также он добавил, что Google анализирует поведение пользователей и формирует рекламную политику на территории РФ. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли.

Отмечается, что примерный срок принятия решения по данному вопросу — до середины 2021 года. При этом в пресс-службе Чернышенко сообщили, что Минцифры пока не внесло соответствующее предложение в правительство, пишут «Ведомости».

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