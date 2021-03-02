Матвиенко призвала уточнить законодательство в отношении крупных IT-компаний

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

В России необходимо предпринять дополнительные меры, уточняющие деятельность крупных IT-компаний. Об этом во вторник, 2 марта, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как уточнила Матвиенко, речь идет не об ужесточении законодательства, а о дополнительной проработке ряда юридических вопросов, «которые бы заставили их безусловно выполнять требования Роскомнадзора».

— Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы. Это были такие законы-предупреждения, я бы сказала. Но мы ошиблись, они игнорируют наше законодательство, — рассказала глава Совфеда.

По словам Матвиенко, зарубежные IT-платформы и интернет-гиганты «зарабатывают на России огромные деньги и не платят у нас налоги», поэтому следует в числе прочего обязать такие компании зарегистрировать в стране свои представительства и платить налоги в российский бюджет.

В качестве примера спикер верхней палаты парламента привела Францию, потребовавшую «неких единых налоговых правил», сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад использует новые возможности распространения дезинформации американскими цифровыми платформами — социальные сети, видеохостинги — при прямой политической поддержке западных властей.

Читайте также: Роскомнадзор подаст в суд на Twitter за неудаление запрещенной информации