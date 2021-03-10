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Эксперт прокомментировал предложение об ограничении рекламы фастфуда
Фото: pixabay.com

Эксперт прокомментировал предложение об ограничении рекламы фастфуда

Елена Фролова

Общество

Качество и технология производства фастфуда оказывают негативное влияние на организм больше, чем реклама данной продукции. Так председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов прокомментировал НСН предложение об ограничении рекламы фастфуда на территории России.

— Быстрая еда — важный элемент экономического развития, так как она значительно экономит силы и время, ускоряет трудовые процессы, и отказаться в настоящее время от этого элемента вряд ли возможно, — пояснил Игорь Трунов.

По его мнению, само понятие «фастфуд» очень широкое, а вред приносит не сам продукт быстрого приготовления, а применение красителей, усилителей, жиров, использование низкосортных продуктов. Таким образом, эксперт считает, что особое внимание нужно обратить на качество и технологии, а не на рекламу. При этом он добавил, что вопрос, как сделать фастфуд здоровым и полезным, вполне решаемый.

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