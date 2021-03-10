Лжегосслужащий обольщал девушек и разводил их на деньги в Москве
Задержанного мужчину подозревают в многочисленных эпизодах мошенничества под видом оказания услуг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Мужчина знакомился с женщинами через популярную соцсеть, сообщая им, что занимает высокий пост в органах власти и имеет связи в правительстве Москвы. В доказательство он отправлял свои фотографии с известными политиками и артистами, обработанные в фоторедакторе.
Пользуясь доверием женщин, он обещал приобрести квартиру или арендовать офис по льготной стоимости. Некоторым предлагал увеличить число подписчиков в профилях соцсетей и приобрести сотовые телефоны по сниженным ценам. От каждой из женщин злоумышленник получил от 16 до 700 тысяч рублей. Однако взятые на себя обязательства не выполнил.
Общий материальный ущерб составил более одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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