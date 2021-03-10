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Лжегосслужащий обольщал девушек и разводил их на деньги в Москве
Фото: pixabay.com

Лжегосслужащий обольщал девушек и разводил их на деньги в Москве

Анастасия Чанцева

Происшествия
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Задержанного мужчину подозревают в многочисленных эпизодах мошенничества под видом оказания услуг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Мужчина знакомился с женщинами через популярную соцсеть, сообщая им, что занимает высокий пост в органах власти и имеет связи в правительстве Москвы. В доказательство он отправлял свои фотографии с известными политиками и артистами, обработанные в фоторедакторе.

Пользуясь доверием женщин, он обещал приобрести квартиру или арендовать офис по льготной стоимости. Некоторым предлагал увеличить число подписчиков в профилях соцсетей и приобрести сотовые телефоны по сниженным ценам. От каждой из женщин злоумышленник получил от 16 до 700 тысяч рублей. Однако взятые на себя обязательства не выполнил.

Столичные полицейские задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве / Видео: МВД

Общий материальный ущерб составил более одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Читайте также: Москвичка перевела мошенникам из соцсетей 75 тысяч рублей

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