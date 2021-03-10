Дом на 216 квартир по реновации введут в Ломоносовском районе до конца года

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, улица Архитектора Власова, 2 Карта всех событий

До конца года в Ломоносовском районе введут в эксплуатацию дом на 216 квартир по программе реновации. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Уточняется, что новостройка будет находиться по адресу улица Архитектора Власова, дом 2. На данный момент специалисты завершили монолитные работы и приступили к внутренней отделке помещений.

Односекционный дом с подземной парковкой рассчитан на 216 квартир, площадь которых составит около 13, 5 тысячи квадратных метров. Фасады здания облицуют плитами из керамогранита, а также установят на них корзины под кондиционеры, лоджии остеклят.

В ведомстве рассказали, что вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла будут располагаться на одном уровне с поверхностью земли, что позволит маломобильному населению и мамам с колясками попадать в подъезд без посторонней помощи, передает агентство городских новостей «Москва».

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