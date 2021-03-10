Японские ученые выявили новые полезные свойства томатного сока

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Томатный сок может снижать кровяное давление и уровень холестерина у людей с риском сердечных заболеваний. К такому выводу пришли японские ученые из Токийского медицинского университета, сообщает ФАН.

Исследователи провели опытные эксперименты, в которых принял участие 481 доброволец. В течение года участники исследования пили несоленый томатный сок в неограниченных количествах. При этом они описывали все изменения самочувствия в дневниках.

В результате специалисты сравнили полученные данные и выяснили, что у большинства «подопытных» с предгипертонией или гипертонией в среднем кровяное давление снизилось на три процента. Кроме того, ученые заметили, что соленый томатный сок оказывает обратное воздействие на организм человека, потому что содержит в себе большое количество натрия. В связи с этим эксперты рекомендуют пить данный напиток без различных добавок.

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