Порядка 15 километров выделенных полос появятся в Москве в 2021 году

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Столичные власти планируют продолжить создание выделенных полос для движения городского транспорта и специальных служб. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что до конца 2021 года протяженность выделенных полос в городе вырастет до 395 километров. Таким образом, в этом году появится порядка 15 километров выделенок.

Известно, что в минувшем году на дорогах Москвы появилось около 30 километров выделенных полос, которые действовали круглосуточно и без выходных. Ими могут пользоваться городской транспорт, полиция, служба скорой помощи, пожарные, организации сферы жилищно-коммунального хозяйства, передает Интерфакс.

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