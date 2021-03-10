Актер из фильма «Летят журавли» Николай Сморчков скончался в возрасте 90 лет

Фото: Летят журавли, 1957

Актер Николай Сморчков скончался на 91-м году жизни от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Уточняется, что актер ушел из жизни 6 марта.

— Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами, — отмечают коллеги Сморчкова в некрологе.

Николай Сморчков родился 9 августа 1930 года в селе Иваньково Ивановской области в многодетной крестьянской семье. В 1953 году окончил с отличием ВГИК. На его счету более 160 ролей в советских и российских фильмах и сериалах. Сморчков был известен как актер эпизода. Чаще всего ему доставались роли простых мужиков, рабочих или военных.

Зрители запомнили его по фильмам «Летят журавли», «Жестокий романс», «Война и мир», а также сериалам «Склифосовский», «Лесник» и многим другим.