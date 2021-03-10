ФСБ предотвратила теракт в образовательном учреждении в Пензенской области

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Теракт предотвратили в образовательном учреждении в Пензенской области. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Уточняется, что подозреваемым оказался 16-летний школьник, который написал в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников. Его поместили под домашний арест. Известно, что подросток не имеет отрицательных характеристик и растет в многодетной семье, отметила уполномоченный по правам ребенка в регионе.

При нападении подросток планировал использовать гладкоствольное охотничье ружье. В ходе осмотров дома у подозреваемого изъяли ружье и охотничий порох.

Возбуждено уголовное дело по факту подготовки к теракту, передает РИА Новости.

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