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Подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области арестовали
Фото: http://moscow.sledcom.ru/

Подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области арестовали

Кирилл Николаев

Происшествия

Зеленоградский районный суд на два месяца арестовал подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетики в Калининградской области. Об этом в четверг, 4 марта, рассказали в пресс-службе Калининградского областного суда.

Подозреваемый будет находиться под стражей до 3 мая, сообщает РИА Новости.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области. За подготовку теракта задержали россиянина, который планировал его по мотивам «ненависти к действующей власти». Кроме того, мужчина осуществлял вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности.

Дома у злоумышленника была найдена самодельная бомба, инструкции по ее изготовлению, а также компоненты для синтезирования взрывчатки. Помимо этого, ФСБ изъяла материалы оскорбительного характера в отношении органов власти РФ. Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Видео: Telegram-канал РИА Новости

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