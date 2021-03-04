Подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области арестовали
Зеленоградский районный суд на два месяца арестовал подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетики в Калининградской области. Об этом в четверг, 4 марта, рассказали в пресс-службе Калининградского областного суда.
Подозреваемый будет находиться под стражей до 3 мая, сообщает РИА Новости.
Ранее ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области. За подготовку теракта задержали россиянина, который планировал его по мотивам «ненависти к действующей власти». Кроме того, мужчина осуществлял вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности.
Дома у злоумышленника была найдена самодельная бомба, инструкции по ее изготовлению, а также компоненты для синтезирования взрывчатки. Помимо этого, ФСБ изъяла материалы оскорбительного характера в отношении органов власти РФ. Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».
Читайте также: Власти Подмосковья провели проверку по факту отравления собак в Зарайске