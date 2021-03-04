Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Власти Подмосковья провели проверку по факту отравления собак в Зарайске
Фото: pixabay.com/ru

Власти Подмосковья провели проверку по факту отравления собак в Зарайске

Кирилл Николаев

Происшествия

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области провело проверку по факту отравления собак в Зарайске. Об этом в четверг, 4 марта, рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, инцидент произошел 24 февраля 2021 года. Сведения переданы в полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств и принятия мер, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в СМИ появилась информация, что в Зарайске были отравлены три бездомные собаки. Как утверждала местная жительница, животные были стерилизованы и чипированы. Позже в социальных сетях сообщили о еще нескольких подобных случаях. Всего за несколько дней в городе от отравления умерли десять бездомных собак и два домашних кота.

Читайте также: Рабочий скончался после падения в шахту лифта на западе Москвы

Московская областьсобакипроверка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Все мнения
О проекте