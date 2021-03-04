Власти Подмосковья провели проверку по факту отравления собак в Зарайске

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области провело проверку по факту отравления собак в Зарайске. Об этом в четверг, 4 марта, рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, инцидент произошел 24 февраля 2021 года. Сведения переданы в полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств и принятия мер, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в СМИ появилась информация, что в Зарайске были отравлены три бездомные собаки. Как утверждала местная жительница, животные были стерилизованы и чипированы. Позже в социальных сетях сообщили о еще нескольких подобных случаях. Всего за несколько дней в городе от отравления умерли десять бездомных собак и два домашних кота.

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