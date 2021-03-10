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Условия получения субсидий для бизнеса упростили в Москве
Фото: АГН «Москва»

Условия получения субсидий для бизнеса упростили в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Список документов, которые необходимы для получения субсидий, сократили в столице. Об этом в среду, 10 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в социальной сети Twitter.

По его словам, теперь получить субсидии для бизнеса стало проще — потребуется в два раза меньше документов. Кроме того, глава города добавил, что предприниматели получили возможность доработать свои заявки на получение выплат в течение 10 дней.

Напомним, в прошлом году было одобрено порядка 3,2 тысячи заявок от бизнеса на общую сумму свыше трех миллиардов рублей.

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