Условия получения субсидий для бизнеса упростили в Москве

Фото: АГН «Москва»

Список документов, которые необходимы для получения субсидий, сократили в столице. Об этом в среду, 10 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в социальной сети Twitter.

По его словам, теперь получить субсидии для бизнеса стало проще — потребуется в два раза меньше документов. Кроме того, глава города добавил, что предприниматели получили возможность доработать свои заявки на получение выплат в течение 10 дней.

Упростили получение субсидий для бизнеса. Теперь для оформления выплат потребуется в два раза меньше документов, а заявку можно будет доработать в течение 10 дней. Подробности: https://t.co/kKZlvnciJY — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 10, 2021

Напомним, в прошлом году было одобрено порядка 3,2 тысячи заявок от бизнеса на общую сумму свыше трех миллиардов рублей.

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