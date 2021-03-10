Сергей Собянин рассказал о самых популярных сервисах метро для пассажиров

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Московский метрополитен постоянно внедряет новые сервисы для горожан. Об этом в среду, 10 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам главы города, одним из нововведений стала транспортная карта «Тройка». За восемь лет специалисты подземки продали 36 миллионов карт, с помощью которых пассажиры совершили более 90 процентов поездок на метро.

— В 2021 году появится виртуальная «Тройка». Получить ее можно будет в личном кабинете приложения «Метро Москвы»‎ и в дальнейшем оплачивать проезд с помощью смартфона, как мы это делаем сейчас с банковскими картами, — уточнил Сергей Собянин.

Столичный мэр также отметил, что каждый день большинство горожан не замечают шума в столичном метрополитене. Все это благодаря новым вагонам «Москва-2020», в которых уровень шума на 15 процентов ниже по сравнению с более ранними.

Кроме того, в столичной подземке появилась напольная навигация — теперь пассажирам нет необходимости останавливаться, чтобы найти нужный выход из метро.

Также в столице разработали такой сервис, как вендинговые автоматы. На данный момент в городе работает 461 автомат на 76 станциях. Наиболее востребованные точки — «Царицыно», «Беговая» и «Трубная».

Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

В 2018 году начала свою работу онлайн-библиотека, в которой собрано свыше 700 произведений классики и современных авторов. Чтобы ею воспользоваться, необходимо перейти по ссылке на сайт проекта «Книги в метро».

Глава города рассказал также о музыке в метро с 2016 года.

— С 2016 года можно играть для пассажиров абсолютно законно. До пандемии в переходах и вестибюлях станций прошло около 90 тысяч концертов. Теперь пассажиры могут услышать качественную живую музыку, переходя со станции на станцию, — пояснил столичный мэр.

Помимо этого, зимой на 45 станциях метро установили терминалы для выдачи сим-карт. Так, туристам и жителям столицы выдали свыше пяти тысяч карт. До конца весны 2021 года планируется, что в подземке появятся еще 80 устройств.

— Стойки «Живое общение» — это возможность лично поговорить с сотрудником метро: получить ответ на вопрос и улыбнуться друг другу, пусть даже через маску. На стойках можно получить ответы на вопросы и купить сувениры мосметро. Информационные стойки установлены на 27 станциях метро и МЦК. Наиболее популярные — на станциях «Пушкинская», «Александровский сад» и «Площадь Революции», — написал глава города.

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Он также добавил, что новые станции строят, учитывая требования доступности и безбарьерной среды. Там, где возможно, специалисты устанавливают пандусы и лифты для маломобильного населения. С минувшего года Центр обеспечения мобильности работает по графику метрополитена — с 5:30 утра до 01:00 ночи.

В настоящее время в подземке установлено свыше 17,7 тысячи медиаэкранов, благодаря которым пассажиры получают информацию. Планируется, что к 2023 году их количество увеличится.

— В рамках проекта «Метротур» регулярно проводятся экскурсии по станциям метро, 44 из которых признаны объектами культурного наследия. Особенно популярны экскурсии на объекты метрополитена, куда не может попасть обычный пассажир. А раз в месяц проводится уникальная ночная экскурсия на поезде 1934 года, в ходе которой можно почувствовать тишину обычно шумного и беспокойного метро, — отметил мэр столицы.

Кроме того, в период пандемии коронавируса по метро проводились экскурсии в онлайн-формате.

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Также модульные туалетные комплексы начали устанавливать в метрополитене в 2018 году. На данный момент санитарные модули действуют уже на 22 станциях подземки. Полный список туалетов есть в приложении «Метро Москвы».

В интернет-магазине метро, который открыли в 2020 году, можно приобрести карты, брелоки и кольца «Тройка», толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, кружки, игрушки, канцелярские принадлежности и другие сувениры с символикой Московского метрополитена. Чаще всего жители и гости столицы заказывают тематические карты «Тройка» с картинами российских художников, героями Disney, а также c изображениями танков, отметил глава города.

Он также добавил, что работа по внедрению пассажирских сервисов в метро началась в 2011 году. Сергей Собянин подчеркнул, что ее будут продолжать.

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