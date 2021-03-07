Сергей Собянин рассказал, какими будут новые поезда «Иволга» для МЦД

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва является мировым лидером по темпам обновления вагонов метро, пригородных поездов, электробусов, автобусов и трамваев. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, каждый год поездки на общественном транспорте становятся популярнее для москвичей.

— Мы внимательно следим за новыми технологиями и даем технические задания подрядчикам с учетом мирового опыта, чтобы делать наш транспорт максимально комфортным и безопасным для пассажиров, — написал глава города.

Он отметил, что ранее Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ показал несколько транспортных концептов. Так, специалисты представили варианты новых поездов «Иволга» для МЦД.

Сергей Собянин пожелал коллегам успехов, новых идей и предложений по улучшению столичного транспорта.

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