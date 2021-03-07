Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин рассказал, какими будут новые поезда «Иволга» для МЦД
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал, какими будут новые поезда «Иволга» для МЦД

Юлия Ямпольская

Город

Москва является мировым лидером по темпам обновления вагонов метро, пригородных поездов, электробусов, автобусов и трамваев. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, каждый год поездки на общественном транспорте становятся популярнее для москвичей.

— Мы внимательно следим за новыми технологиями и даем технические задания подрядчикам с учетом мирового опыта, чтобы делать наш транспорт максимально комфортным и безопасным для пассажиров, — написал глава города.

Он отметил, что ранее Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ показал несколько транспортных концептов. Так, специалисты представили варианты новых поездов «Иволга» для МЦД.

Сергей Собянин пожелал коллегам успехов, новых идей и предложений по улучшению столичного транспорта.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о развитии территории в поселении Внуковское

поездМЦДСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте