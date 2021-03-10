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Названы пять самых ленивых знаков зодиака
Фото: pixabay.com

Названы пять самых ленивых знаков зодиака

Анастасия Колоскова

Общество

Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова составила топ-5 самых ленивых представителей астрологического круга.

Так, Тельцы, несмотря на то что известны своим редким трудолюбием, часто поддаются лени из-за своей страсти к комфорту. Стоит представителям этого знака достигнуть материального благополучия, они надолго перестают работать и расслабляются.

Раки ленивы априори. Если же они и работают, то делают это настолько медленно, что их действия незаметны для окружающих. На их производительность напрямую влияет настроение, поэтому назвать их эффективными сотрудниками нельзя. В выходные же они и подавно не обременяют себя работой, так как считают, что имеют право расслабиться в собственном доме.

Над Львом довлеют чувство собственного достоинства и желание находиться в центре внимания. Они стремятся к свободе и успеху без особых усилий. Чаще всего представители этого знака делегируют всю работу коллегам, скрывая собственную лень. Но спрятать этот факт не позволяет даже их обаяние.

Представители созвездия Стрельца любят держать свой график под контролем, однако и им не чужда лень. Чаще всего они бездействуют из-за того, что не соглашаются жить по чужим условиям. Вместо срочных дел они предпочтут провести время для собственного удовольствия.

Отличающиеся умом и любопытством Водолеи — противники скучных вещей. Свой протест обыденности они проявляют ленью. Они способны понять, что не все задачи способны выполнить, что еще больше способствует их ничегонеделанию. Помимо этого, Водолеи всеми силами стараются отстраниться от помощи другим, так как не готовы жертвовать собственным комфортом, сообщает «Лиза».

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