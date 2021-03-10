Рысь выпала с пятого этажа жилого дома в Химках

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набережный проезд 12 корпус 1 Карта всех событий

Рысь выпала с пятого этажа жилого комплекса в Химках. Об этом в среду, 10 марта, сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Уточняется, что животное обнаружили во дворе ЖК в Набережном проезде. Отловом рыси занимались специалисты, которые поймали ее и дали снотворное.

Видео: Telegram-канал Москва24

В настоящее время рысь увезли к ветеринару. При падении животное покалечилось. Хозяин рыси еще не объявился.

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